Ночью над территорией России сбили двенадцать беспилотников

Министерство обороны России сообщило об уничтожении минувшей ночью 12 вражеских дронов. По данным ведомства, БПЛА были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) в Липецкой, Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской областях, а также в Мордовии.

Над Курской и Тамбовской областями были сбиты три дрона, над Брянской — один, над Белгородской — два, над территорией Республики Мордовия — два.

ВСУ регулярно запускают беспилотники в сторону РФ. Чаще всего под удар попадают приграничные территории России — Белгородская, Брянская и Курская области. В этих регионах установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Крыму и Севастополе.

10 апреля стало известно, что в результате атаки беспилотника на Курскую область погибли дети. По информации главы региона Романа Старовойта, инцидент произошел в селе Апанасовка Кореневского района. Он сообщил, что взрывное устройство с дрона было сброшено на гражданский припаркованный автомобиль.