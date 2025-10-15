ПВО перехватила пять беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами

В первой половине дня среды, 15 октября, противовоздушная оборона уничтожила над российской территорией пять неприятельских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

Военные заявили, что утром 15 октября противник пытался нанести удары по объектам в двух регионах РФ.

«В период с 8:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Три БПЛА было уничтожено над территорией Белгородской области. Еще два нейтрализовали над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 15 октября российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 59 дронов неприятеля. Больше всего беспилотников, 17 единиц, перехватили над Ростовской областью.