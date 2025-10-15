ПВО перехватила пять беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами
Минобороны: 15 октября ПВО сбила пять БПЛА над двумя регионами РФ
В первой половине дня среды, 15 октября, противовоздушная оборона уничтожила над российской территорией пять неприятельских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.
Военные заявили, что утром 15 октября противник пытался нанести удары по объектам в двух регионах РФ.
«В период с 8:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.
Три БПЛА было уничтожено над территорией Белгородской области. Еще два нейтрализовали над Курской областью.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 15 октября российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 59 дронов неприятеля. Больше всего беспилотников, 17 единиц, перехватили над Ростовской областью.