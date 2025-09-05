ПВО перехватила украинские беспилотники в четырех районах Ростовской области

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 5 сентября, произвели перехват беспилотников ВСУ над четырьмя районами Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, ПВО отбивала атаки противника, начиная с вечера 4 сентября.

«Отразили воздушную атаку врага по северу области, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районе», — указал он.

Слюсарь добавил, что при налетах никто не пострадал, никаких последствий на земле также не отмечено.

Ранее губернатор Воронежской области Гусев отчитался о 10 сбитых БПЛА в течение ночи на 5 сентября. Их уничтожили над двумя районами. При этом не выявлено ни пострадавших, ни разрушений.