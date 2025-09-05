ВСУ атаковали Воронеж: губернатор Гусев сообщил о 10 сбитых вражеских дронах

В Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и нейтрализовали около 10 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Телеграм-канале.

В результате инцидента никто не получил травм, и материальных повреждений не зафиксировано.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Губернатор региона сообщил, что в Бутурлиновском и Россошанском районах устранена непосредственная угроза атаки БПЛА. Однако режим опасности атаки беспилотников по всей области остается в силе.

Ранее сообщалось, что только за один час до полуночи в ночь на 4 сентября ПВО сбила над Ростовской областью пять украинских БПЛА.