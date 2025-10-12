ПВО перехватила украинские БПЛА над Белгородской областью и Крымом

Днем в воскресенье, 12 октября, противовоздушная оборона нейтрализовала два беспилотника ВСУ над двумя регионами России. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ предприняли новую попытку атаковать российскую территорию.

«В период с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Один БПЛА был нейтрализован над территорией Белгородской области и еще один — над Республикой Крым.

Ранее Минобороны сообщало о 42 перехваченных за ночь на 11 октября беспилотниках. Больше всего дронов, 19 единиц, было сбито над Волгоградской областью.