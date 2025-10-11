ПВО перехватила в Ростовской области шесть украинских БПЛА

На протяжении вечера пятницы, 11 октября, над Ростовской областью было перехвачено шесть беспилотников противника. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

Противовоздушная оборона вечером пятницы продолжила отражение атак украинской армии на объекты, которые находятся на территории РФ.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — указали военные.

Ранее Минобороны сообщало о девяти уничтоженных украинских беспилотниках. Их уничтожили всего за один час над акваторией Черного моря, это произошло утром 10 октября.