ПВО перехватила за ночь шесть беспилотников над Белгородской областью

На протяжении ночи на понедельник, 15 сентября, над Белгородской областью было нейтрализовано шесть беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

ВСУ в течение всей ночи продолжали свои попытки атаковать объекты на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали военные.

Ранее сообщалось, что на протяжении дня воскресенья, 14 сентября, над Белгородской областью было сбито шесть беспилотников. Все эти дроны были нейтрализованы за четыре часа.