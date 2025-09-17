ПВО перехватила за ночь восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами
Минобороны: за ночь на 17 сентября сбито восемь БПЛА противника
На протяжении ночи на среду, 17 сентября, над российской территорией было сбито восемь беспилотников противника. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.
Украинская армия не прекращала своих попыток атаковать объекты на территории, но получала отпор со стороны противовоздушной обороны ВС РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.
По три БПЛА было сбито над территорией Ростовской и Брянской областей. Еще по одному дрону нейтрализовали в Воронежской и Курской областях.
Ранее сообщалось, что расчеты сил ПВО уничтожили за 1,5 часа пять БПЛА над тремя регионами РФ. Это произошло вечером 16 сентября. Дроны были выявлены и сбиты над территориями Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.