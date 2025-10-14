ПВО перехватила за сутки почти 200 беспилотников ВСУ

На протяжении последних суток противовоздушной обороной были перехвачены 195 беспилотников неприятеля и ряд других воздушных целей. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ПВО на протяжении истекшего дня активно отражала попытки украинской армии атаковать позиции ВС РФ и объекты, расположенные на российской территории.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Ранее Минобороны сообщило о 103 сбитых беспилотниках в ночь на 13 октября. Больше всего БПЛА, 40 единиц, было перехвачено над Крымским полуостровом.