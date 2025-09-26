ПВО перехватила за утро 26 сентября три украинских беспилотника

Утром пятницы, 26 сентября, противовоздушная оборона нейтрализовала три беспилотника противника над двумя российскими регионами. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

ПВО в пятницу продолжала отбивать атаки украинской армии на территорию России.

«В период с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали военные.

Два БПЛА были перехвачены над территорией Курской области, еще один — над Белгородской областью.

Ранее Минобороны сообщало о 55 сбитых дронах неприятеля. Все они были перехвачены в ночь на 26 сентября. Больше всего беспилотников, 20 единиц, было уничтожено над акваторией Азовского моря.