ПВО перехватила за утро пять украинских БПЛА над двумя регионами РФ

На протяжении первой половины дня воскресенья, 12 октября, противовоздушная оборона ликвидировала пять вражеских БПЛА над российской территорией. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, утром 12 октября продолжались попытки украинской армии атаковать объекты, расположенные на территории России.

«В период с 09:40 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Четыре БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области. Еще один дрон уничтожили над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщало о 42 перехваченных за ночь на 11 октября беспилотниках. Больше всего дронов, 19 единиц, было сбито над Волгоградской областью.