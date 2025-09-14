ПВО перехватила за утро пять украинских БПЛА над тремя регионами РФ

На протяжении утра воскресенья, 14 сентября, над российской территорией было обезврежено пять украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны в своем официальном телеграм-канале.

Украинская армия продолжила свои попытки атаковать объекты на территории РФ, но получила отпор.

«С 08.00 до 08.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Три беспилотника были сбиты над территорией Курской области. Над Нижегородской и Рязанской областями нейтрализовали по одному дрону.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал промышленный объект в Губахе — районном центре на востоке Пермского края. По сведениям, полученным от главы региона, пострадавших нет и предприятие продолжает работу в штатном режиме.