ПВО по подмосковном Ступине сбит украинский дрон, летевший атаковать Москву

По информации ведомства, вражеский БПЛА был перехвачен в воскресенье, 17 марта, в 10.15 мск в небе над городом Ступино.

«В 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области», — приводится в сообщении оборонного ведомства в соцсетях.

Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте происшествия. По предварительным данным, в ходе падения обломков, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Напомним, российские системы ПВО ликвидировали за ночь над территорией страны порядка 35 беспилотников ВСУ. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Домодедово в Московской области.