Пострадавшая от обстрела ВСУ в Горловке девочка до последнего помогала смертельно раненому подростку

Пострадавшая при ракетном обстреле украинских боевиков Горловки девочка как могла пыталась помочь получившему смертельное ранение подростку, сообщило РИА Новости со ссылкой на маму ребенка.

Ранее стало известно, что ВСУ вечером в понедельник, 30 сентября, атаковали Горловку с воздуха кассетными снарядами натовского калибра. Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что в результате очередной террористической акции противника погиб подросток, еще восемь местных жителей ранены, включая троих детей.

По словам женщины по имени Татьяна, осколок попал ее дочери в руку, а мальчик был ранен в ребро. Вместо того чтобы спасаться самой, девочка бросилась на помощь к сверстнику.

«Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка — у него нога. А парень сразу… я когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», — рассказала Татьяна.

Сообщается, что натовский кассетный снаряд взорвался над спальным районом Горловки, после чего суббоеприпасы буквально посыпались на дворы микрорайона «Солнечный».

Ранее сообщалось, что из-за падения запущенного по Ростовской области вражеского дрона возник пожар в Милютинском районе. Первоначальная площадь пожара в лесном массиве составляла более 20 га.