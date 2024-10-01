Пострадавшая от обстрела ВСУ в Горловке девочка до последнего помогала смертельно раненому подростку
Фото: [Медиасток.рф]
Пострадавшая при ракетном обстреле украинских боевиков Горловки девочка как могла пыталась помочь получившему смертельное ранение подростку, сообщило РИА Новости со ссылкой на маму ребенка.
Ранее стало известно, что ВСУ вечером в понедельник, 30 сентября, атаковали Горловку с воздуха кассетными снарядами натовского калибра. Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что в результате очередной террористической акции противника погиб подросток, еще восемь местных жителей ранены, включая троих детей.
По словам женщины по имени Татьяна, осколок попал ее дочери в руку, а мальчик был ранен в ребро. Вместо того чтобы спасаться самой, девочка бросилась на помощь к сверстнику.
«Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка — у него нога. А парень сразу… я когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», — рассказала Татьяна.
Сообщается, что натовский кассетный снаряд взорвался над спальным районом Горловки, после чего суббоеприпасы буквально посыпались на дворы микрорайона «Солнечный».
Ранее сообщалось, что из-за падения запущенного по Ростовской области вражеского дрона возник пожар в Милютинском районе. Первоначальная площадь пожара в лесном массиве составляла более 20 га.