ПВО России сбили пять БПЛА над Ростовской областью
Минобороны: отражена атака БПЛА на Ростовскую область вечером 3 сентября
Фото: [istockphoto.com]
Минобороны России сообщило, что в ночь с 3 на 4 сентября дежурные силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской областью. Инцидент произошел в промежутке с 23:00 до полуночи по московскому времени.
«3 сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», - сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в течение ночи с 23:00 2 сентября до 07:00 3 сентября по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 105 воздушных целей.