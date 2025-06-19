ПВО России сбила три украинских беспилотника в двух областях

Силами противовоздушной обороны в промежутке между 17:00 и 19:30 мск были сбиты три украинских беспилотника авиационного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласен информации ведомства, два дрона были ликвидированы над Астраханской областью, а еще один — над Волгоградской областью.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на 19 июня противовоздушная оборона России сумела сбить над своей территорией 81 дрон противника. Больше всего беспилотников, 19 единиц, было перехвачено над Брянской областью. Еще 17 сбили над Курской областью. 13 БПЛА нейтрализовали в Смоленской области.