ПВО России сбила два украинских беспилотника за 10 минут
Два украинских БПЛА уничтожили в Белгородской области и Крыму за 10 минут
Фото: [flickr.com]
Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над двумя российскими областями. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным министерства, в промежуток времени с 8:30 до 8:40 мск, беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над Белгородской областью и Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что над тремя регионами России за ночь уничтожили пять украинских БПЛА.