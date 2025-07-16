ПВО России сбила два украинских беспилотника за 10 минут

Российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над двумя российскими областями. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным министерства, в промежуток времени с 8:30 до 8:40 мск, беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над Белгородской областью и Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что над тремя регионами России за ночь уничтожили пять украинских БПЛА.