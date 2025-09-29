ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ за полдня 29 сентября

Российская противовоздушная оборона уничтожила 16 неприятельских дронов днем понедельника, 29 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия продолжила попытки атаковать объекты на российской территории.

«В период с 13.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

При этом 12 беспилотников было сбито над территорией Республики Крым. Еще два перехватили над Курской областью, и столько же над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в период с 23:00 мск 28 сентября до 7:00 мск 29 сентября было перехвачено и нейтрализовано 84 беспилотника. Больше всего дронов, 24 единицы, было уничтожено в Брянской области.