За ночь над регионами России сбили более 80 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили более 80 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России, сообщило Министерство обороны страны.

В период с 23:00 мск 28 сентября до 7:00 мск 29 сентября было перехвачено и нейтрализовано 84 беспилотника.

Отмечается, что над Брянской областью нейтрализовано 24 беспилотника, над Белгородской областью — 21 летательный аппарат.

Над территориями Воронежской и Смоленской областей сбито по девять дронов, над Калужской областью — семь. В Московском регионе перехвачено четыре беспилотника, над Орловской областью — три, над Курской областью — один.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о мерах по восстановлению электроснабжения Белгорода на фоне атак беспилотников со стороны украинских вооруженных формирований.