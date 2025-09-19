ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над двумя российскими регионами

В пятницу, 19 сентября, противовоздушная оборона за вторую половину дня нейтрализовала четыре вражеских беспилотника над российской территорией. Об этом сообщило Министерство обороны в своем официальном телеграм-канале.

Украинская армия днем 19 сентября продолжила попытки атаковать территорию регионов РФ.

«С 13.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали военные в микроблоге.

Три сбитых беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, и еще один — над Курской областью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 сентября над российской территорией было нейтрализовано четыре дрона противника. Все они были сбиты над Республикой Крым.