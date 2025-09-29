ПВО сбила девять беспилотников над Смоленской областью

Противовоздушная оборона нейтрализовала в ночь на понедельник, 29 сентября, девять вражеских беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава этого региона Василий Анохин.

По словам губернатора, ПВО в регионе отбивала налеты вражеских БПЛА на протяжении всей ночи, а также утром.

«Сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты 9 беспилотников», — указал он.

Анохин добавил, что, по имеющимся данным, никто из местных жителей не пострадал. Повреждений в инфраструктуре области также не выявлено. В местах падения БПЛА врага сейчас работают представители оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в период с 23:00 мск 28 сентября до 7:00 мск 29 сентября было перехвачено и нейтрализовано 84 беспилотника. Больше всего дронов, 24 единицы, было уничтожено в Брянской области.