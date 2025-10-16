ПВО сбила девять украинских БПЛА над тремя регионами России

В первой половине дня четверга, 16 октября, противовоздушная оборона перехватила над российской территорией девять беспилотников противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия на протяжении всего дня продолжала попытки прорваться беспилотниками через заслоны дежурных средств ПВО в ряде регионов РФ.

«В период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

При этом четыре БПЛА были нейтрализованы над территорией Республики Крым. Три беспилотника сбили над Курской областью, и еще два – над Белгородской областью.

Ранее Минобороны сообщило о 51 сбитом беспилотнике. Их перехватили на протяжении ночи на 16 октября. Больше всего дронов, 12 единиц, было сбито над Саратовской областью.