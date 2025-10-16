Российская ПВО сбила за ночь 51 украинский беспилотник

В течение ночи на четверг, 16 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 51 дрон неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия продолжила попытки массово наносить удары по объектам на территории РФ, но российская противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Саратовской областью было уничтожено 12 беспилотников. Над Волгоградской областью сбили 11 БПЛА. Восемь дронов перехватили в Ростовской области. Еще шесть удалось нейтрализовать над территорией Республики Крым. По четыре летательных аппарата уничтожили в Брянской и Воронежской областях. Три беспилотника сбили над Белгородской областью. Над акваториями Черного моря и Азовского морей, а также Курской областью было нейтрализовано по одному БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило о 59 сбитых беспилотниках в ночь на 15 октября. Больше всего БПЛА, 17 единиц, было перехвачено над Ростовской областью.