ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Калужской областью

Дежурные средства ПВО отбили вторую за сутки атаку дронов на Калужскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Днем 18 июня в Калужской области средствами противовоздушной обороны было сбито еще два БПЛА. Это уже вторая атака за прошедшие сутки на этот регион. Параллельно над Орловской областью было сбито еще два беспилотника, один был перехвачен неподалеку от Курска.

«С 14.25 мск до 15.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня над регионами РФ ПВО сумела нейтрализовать 48 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА, 14 единиц, перехватили над Брянской областью. Неподалеку от Калуги уничтожили два дрона.