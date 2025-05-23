ПВО сбила еще три дрона, летевших в направлении Москвы

Военные сбили еще три беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Российская столица регулярно подвергается атакам противника.

Вечером 22 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силами ПВО Минобороны России была отражена атака восьми беспилотников, которые летели на Москву. После этого было сбито еще три дрона.

Из-за ограничений, введенных 21–22 мая, свыше 80 самолетов, следовавших в московские аэропорты, совершили посадку на запасных аэродромах.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 10 на 11 марта дежурные силы ПВО перехватили над Московской областью 91 БПЛА, на подлете к Москве было сбито 74 дрона.