ПВО сбила над акваторией Черного моря четыре украинских беспилотника

Вооруженные силы Украины пытались с помощью беспилотников атаковать Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сначала российская ПВО перехватила и уничтожила над акваторией Черного моря два дрона. Позднее стало известно, что сбито уже четыре беспилотника на большом расстоянии от берега в районе Керчи. К счастью, никаких разрушений в городе нет.

Ранее военный эксперт Поликарпов заявил, что без поддержки США ВСУ продержатся не больше полугода.