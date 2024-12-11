ПВО сбила над Брянском десять украинских БПЛА самолетного типа

Брянск в ночь на среду, 11 декабря, подвергся массированной ночной атаке с воздуха украинскими боевиками. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, боевыми расчетами российской ПВО были сбиты десять вражеских БПЛА самолетного типа. По счастливой случайности обошлось без пострадавших и разрушений на земле, уточнил Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, на месте в настоящее время работают региональные экстренные службы.

Ранее сообщалось, что Брянск подвергся ночной атаке дронов ВСУ.