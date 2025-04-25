ПВО сбила над Крымом более десяти дронов ВСУ

В ночь на 25 апреля Крым подвергся массированным атакам со стороны ВСУ. Местные жители рассказали о том, что полуостров атаковали сразу несколько беспилотников.

Взрывы были слышны в пяти городах: в Феодосии, Ялте, Евпатории, Саки, Бахчисарае.

Крымчане насчитали более десяти сбитых дронов.

Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

К счастью, никаких пожаров не возникло, о разрушениях тоже ничего не сообщается.

Представители власти пока не прокомментировали инцидент.

Ранее сообщалось о том, что беспилотный летательный аппарат Украины пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, но был перехвачен ПВО 24 марта в небе над Крымом.