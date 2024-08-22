Педагоги и учащиеся Шатуры активно принимают участие в сборе помощи для школьников Курска и Белгорода

«Детям в приграничных районах сейчас особенно нужна наша поддержка, чтобы они могли спокойно учиться и развиваться, несмотря ни на что. Ведь у всех детей должно быть счастливое детство и возможность учиться», — подчеркнула одна из учениц лицея.