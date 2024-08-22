Педагоги и учащиеся Шатуры активно принимают участие в сборе помощи для школьников Курска и Белгорода
Фото: [Пресс-служба Министерства образования Московской области]
Педагоги и учащиеся из двух сел городского округа Шатура присоединились к акции по сбору помощи «Доброе дело. Нашим школьникам», нацеленной на сбор канцелярских товаров для школьников приграничных районов Курской и Белгородской областей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Детям в приграничных районах сейчас особенно нужна наша поддержка, чтобы они могли спокойно учиться и развиваться, несмотря ни на что. Ведь у всех детей должно быть счастливое детство и возможность учиться», — подчеркнула одна из учениц лицея.
Примечательно, что данная акция проводится региональным движением «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
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