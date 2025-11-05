ПВО сбила пять беспилотников над тремя российскими регионами
На протяжении дня среды, 5 ноября, над российской территорией противовоздушной обороной было уничтожено пять украинских беспилотников. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По словам военных, попытки украинской армии атаковать объекты на территории России были пресечены.
«С 12.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.
При этом три БПЛА были нейтрализованы над территорией Брянской области. Над Белгородской и Курской областями посбивали по одному дрону.
Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на среду, 5 ноября, российская противовоздушная оборона сбила над регионами России 40 дронов неприятеля. Больше всего БПЛА, 11 единиц, перехватили над Воронежской областью.