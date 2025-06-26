ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны успешно уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом в своём аккаунте в социальной сети написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно информации, полученной от свидетелей и размещенной в социальных сетях, в ряде населённых пунктов, таких как Зеленоград, Коммунарка, Дедовск и Прокшино, были зафиксированы звуки, похожие на взрывы.

«ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Сведения о пострадавших и разрушениях на земле отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково, расположенном в Москве, временно ограничены операции по взлету и посадке бортов. Об этом сообщил Артём Кореняко, представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), в своем Телеграм-канале.

Он пояснил, что авиационные власти приняли такое решение, чтобы гарантировать безопасность полётов гражданских самолетов.