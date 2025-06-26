Временные ограничения на взлет и посадку ввели во Внуково, сообщает Росавиация

В аэропорту Внуково, расположенном в Москве, временно ограничили прием и отправление самолетов, как сообщили в Телеграм-канале Росавиации.

С чем связаны введенные меры — не уточняется.

Возможно, как и в предыдущих случаях, эти меры были приняты в связи с опасностью вражеского авианалета.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня российская система противовоздушной обороны успешно перехватила и уничтожила 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, угрожавших безопасности территории России. По данным оборонного ведомства, 14 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Два дрона уничтожили над Московским регионом, по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.