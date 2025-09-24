ПВО сбила за ночь 70 украинских беспилотников над российской территорией

На протяжении ночи на среду, 24 сентября, противовоздушной обороной было перехвачено 70 БПЛА противника. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В ночь на среду ВСУ продолжили попытки атаковать объекты на территории России.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали военные.

БПЛА противника были нейтрализованы над территориями Белгородской, Волгоградской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее мэр российской столицы Собянин сообщил о 30 сбитых беспилотниках в Московском регионе. Все они были уничтожены на протяжении ночи на 23 сентября.