Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеобращении, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой «буферной зоны».

При этом он в очередной раз потребовал от западных союзников ускорить поставки вооружения.

6 августа подразделения ВСУ перешли границу и вторглись на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено российскими войсками. Украинские боевики несут значительные потери в живой силе и бронетехнике. 18 августа Минобороны РФ сообщило, что только за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих и 27 единиц техники.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что все вторгшиеся на территорию РФ боевики будут либо уничтожены, либо взяты в плен.