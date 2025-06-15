ПВО сбила за ночь шесть беспилотников над двумя регионами России

Российская противовоздушная оборона в ночь на воскресенье, 15 июня, нейтрализовала шесть вражеских БПЛА над двумя регионами страны. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщили представители Министерства обороны.

Украинская армия на протяжении последних суток пыталась наносить террористические удары по объектам на российской территории, но неизменно наталкивалась на противодействие дежурных средств ПВО.

«Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Белгородской области и один — над территорией Орловской», — указали в военном ведомстве.

За сутки до этого сообщалось, что на протяжении одной ночи было перехвачено 66 БПЛА неприятеля, которые совершали разведывательные и диверсионные миссии над российской территорией. Боевые дроны были зафиксированы в различных регионах России, включая Воронежскую, Белгородскую, Самарскую области, Ставропольский край, Республику Крым, а также акваторию внутреннего Азовского моря.