ПВО сбила за ночь шесть беспилотников над территорией России

В течение ночи с 28 на 29 августа российская ПВО уничтожила шесть БПЛА самолетного типа над территорией России, сорвав попытку террористической атаки ВСУ, говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что три беспилотника были сбиты над Крымом, два над территорией Брянской области и еще один в Белгородской области.

Также в акватории Черного моря дежурными огневыми средствами были уничтожены три беспилотных катера.

Ранее сообщалось, что российские военные в Курской области захватили в бою флаг 82-й бригады ВСУ, которая считается элитной.