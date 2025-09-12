ПВО сбила за утро 22 украинских БПЛА над двумя регионами РФ

На протяжении четырех часов за утро пятницы, 12 сентября, противовоздушная оборона сумела нейтрализовать 22 неприятельских беспилотника над двумя российскими регионами. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

Утром 12 сентября ВСУ продолжили атаки на объекты на российской территории.

«С 08.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали военные.

При этом 17 БПЛА были нейтрализованы над территорией Белгородской области. Еще пять были сбиты над Ленинградской областью.

За сутки до этого, утром четверга, 11 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над Белгородской областью 15 дронов неприятеля. Все беспилотники были сбиты на протяжении трех часов.