ПВО сбила за утро семь украинских беспилотников над регионами РФ

На протяжении утра 11 августа российская противовоздушная оборона нейтрализовала над тремя регионами страны семь украинских дронов. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, на протяжении утра понедельника, 11 августа, дежурными средствами ПВО было сбито над российской территорией семь украинских беспилотников.

«Четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Нижегородской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов Российской Федерации. Это произошло всего за 2,5 часа днем 10 августа.