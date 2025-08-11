ПВО сбила за утро семь украинских беспилотников над регионами РФ
Минобороны: утром 11 августа над Россией перехвачено семь беспилотников ВСУ
Фото: [istockphoto.com]
На протяжении утра 11 августа российская противовоздушная оборона нейтрализовала над тремя регионами страны семь украинских дронов. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По утверждению военных, на протяжении утра понедельника, 11 августа, дежурными средствами ПВО было сбито над российской территорией семь украинских беспилотников.
«Четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Нижегородской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области», — указано в микроблоге.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов Российской Федерации. Это произошло всего за 2,5 часа днем 10 августа.