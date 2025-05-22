ПВО Тульской области успешно отразила новую волну атаки ВСУ

В Тульской области силы ПВО успешно отразили 10-ю по счету волну воздушной атаки ВСУ. Губернатор области Дмитрий Миляев сообщил в своем телеграм-канале о повреждениях, нанесенных жилым и нежилым постройкам в Туле, а также о двух пострадавших.

Согласно заявлению главы региона, один из беспилотных летательных аппаратов столкнулся с крышей многоэтажного жилого дома, расположенного в Пролетарском округе Тулы.

Губернатор подчеркнул, что обошлось без жертв. Два человека получили незначительные ранения, и им была оказана необходимая медицинская помощь. Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил Миляев, добавив, что угроза атак с применением БПЛА в регионе все еще сохраняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая дежурные силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре украинских беспилотника.