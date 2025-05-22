Сбито четыре БПЛА, летевших в направлении Москвы

В ночь на 22 мая дежурные силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре украинских беспилотника.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Вечером 21 мая военным удалось сбить еще один украинский дрон.

Вечером 7 мая силы ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать столицу.

Ранее сообщалось о том, что самая массовая атака на Москву и Подмосковье была предпринята в ночь с 10 на 11 марта. Тогда над Московской областью был уничтожен 91 дрон, на подлете к Москве сбили 74 дрона.

В результате налета погибли три человека, также сообщалось о 18 пострадавших, среди них трое детей.