ПВО уничтожила 10 украинских беспилотников над тремя регионами России

В первой половине дня субботы, 27 сентября, противовоздушная оборона перехватила 10 вражеских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

Украинская армия 27 сентября продолжила запуск беспилотников, нацеленных на объекты на территории РФ.

«С 08.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Пять беспилотников было сбито над территорией Курской области. Еще три нейтрализовали Белгородской областью. Над Брянской областью перехватили два БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 сентября было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотников. Наибольшая нагрузка пришлась на Ростовскую область, где силы ПВО сбили 27 дронов.