Системы ПВО России отразили массированный налет БПЛА на регионы

Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи отразили одну из самых крупных за последнее время атак беспилотников. Как сообщило Минобороны РФ, было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Воздушная тревога объявлялась в семи регионах страны, однако все цели были нейтрализованы.

Наибольшая нагрузка пришлась на Ростовскую область, где силы ПВО сбили 27 дронов. Над Брянской областью уничтожено 8 беспилотников, над Астраханской и Воронежской — по 6. Еще 5 целей ликвидированы в небе над Волгоградской областью, 2 — над Курской и 1 — над Белгородской.

Атаку успешно отразили средства ПВО Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что силы ПВО перехватили за утро 26 сентября шесть украинских беспилотников.