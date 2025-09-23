ПВО уничтожила 34 беспилотника над тремя российскими регионами

Во второй половине дня вторника, 23 сентября, в трех регионах России было нейтрализовано 34 беспилотника ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, противовоздушная оборона днем 23 сентября отражала атаки украинской армии на объекты, расположенные на территории РФ.

«С 14.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали они в микроблоге.

Дроны неприятеля были сбиты над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.

До этого сообщалось, что российская ПВО нейтрализовала над регионами РФ на протяжении одной ночи 114 дронов неприятеля. Больше всего беспилотников, по 25 единиц, было уничтожено над Ростовской областью и Краснодарским краем.