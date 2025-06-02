ПВО уничтожила более 15 БПЛА в Воронежской области

В ночь на 2 июня системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и нейтрализовали свыше 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех районах Воронежской области. Об этом проинформировал глава региона Александр Гусев.

Среди мирных жителей никто не пострадал. Падение обломков сбитых дронов привело к повреждениям: в одном из пригородов пострадали окна нескольких домов и несколько автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения непосредственно в Воронеже.

Кроме того, из-за падения БПЛА произошло повреждение линии электропередач на трассе М-4 «Дон», что вызвало обрыв высоковольтного кабеля. На короткое время пришлось ограничить движение по направлению к Ростову, организовав объездной маршрут через Богучар. На местах инцидентов работают экстренные службы.

В настоящее время режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области отменен.

Ранее сообщалось, что не менее 10 взрывов прогремели над Липецком и областью.