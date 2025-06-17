ПВО уничтожила девятый беспилотник, атаковавший Тверскую область

Система противовоздушной обороны России успешно ликвидировала пять беспилотных летательных аппаратов в окрестностях Твери. Ещё три БПЛА были нейтрализованы в районе Конаковского округа Тверской области, о чём сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

По имеющимся данным, в результате нападения противника никто не пострадал. Все необходимые силы и ресурсы находятся на месте.

«Губернатор Игорь Руденя сообщил: в районе Твери ПВО Минобороны уничтожено пять БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано три БПЛА», — говорится в сообщении.

И как только что проинформировал губернатор Руденя, около Твери силами противовоздушной обороны был уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат. Таким образом, общее число ликвидированных дронов составило девять штук.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об успешном пресечении попытки атаки с использованием двух беспилотных летательных аппаратов, что направлялись к столице.