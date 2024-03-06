В Курской области после атаки украинского беспилотника загорелся склад ГСМ

В результате атаки украинского беспилотника в Железнодорожном районе Курской области пострадал склад ГСМ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

На складе загорелся резервуар с топливом. Никто из людей не пострадал. Оперативные службы занимаются ликвидацией возгорания.

Сегодня утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского дрона над территорией региона дежурными средствами ПВО. В этом случае обошлось без пострадавших и разрушений.

Также сирена ракетной опасности была запущена в Белгородской области.