ПВО уничтожила еще три беспилотника ВСУ над российской территорией

На протяжении второй половины четверга, 16 октября, противовоздушной обороной были сбиты над российской территорией три беспилотника ВСУ. Об этом сообщило в телеграм-канале Министерство обороны РФ.

По утверждению военных, ПВО продолжила отражение украинских атак на регионы России.

«В период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

На Курской областью был сбит один БПЛА. Еще один дрон нейтрализовали над территорией Белгородской области.

Ранее Минобороны сообщило о 51 сбитом беспилотнике. Их перехватили на протяжении ночи на 16 октября. Больше всего дронов, 12 единиц, было сбито над Саратовской областью.