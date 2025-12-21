ПВО уничтожила несколько воздушных целей в Краснодарском крае

В Славянском районе Краснодарского края были слышны многочисленные взрывы. По предварительным данным, причиной шума стала работа систем противовоздушной обороны, которые уничтожили ряд воздушных целей, пишут в Telegram-каналах.

Как сообщают местные жители, в общей сложности прогремело не менее пяти хлопков. В темном небе наблюдались яркие вспышки, сопровождавшиеся гулом авиационных двигателей. Предполагается, что ПВО вела огонь по беспилотникам-камикадзе Вооруженных сил Украины.

На данный момент официальные источники не располагают информацией о возможных разрушениях на земле или пострадавших в результате инцидента. Обстановка в районе нормализуется, на место выехали оперативные службы для проведения разведки.

Ранее сообщалось, что в орловских школах объявили вынужденные каникулы из-за аварии после атаки БПЛА.