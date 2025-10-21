ПВО уничтожила утром 21 октября украинские БПЛА над тремя областями России

Утром вторника, 21 октября, противовоздушная оборона уничтожила три вражеских беспилотника над российской территорией. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, ВСУ предприняли попытки новых террористических атак на российскую территорию.

«В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Беспилотники были нейтрализованы над Брянской, Курской и Орловской областями. Над каждой из них перехватили по одному БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках в ночь на 20 октября. Больше всего БПЛА, три единицы, было перехвачено над Крымским полуостровом.