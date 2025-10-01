ПВО уничтожила за полдня четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими регионами

Противовоздушная оборона в первой половине дня среды, 1 октября, уничтожила над российской территорией четыре беспилотника противника. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

Украинская армия 1 октября не прекращала свои попытки нанести удары по объектам на российской территории.

«С 08:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали военные.

Два беспилотника было нейтрализовано над территорией Белгородской области. По одному БПЛА уничтожили над Курской и Оренбургской областями.

Ранее Минобороны рассказало о 20 сбитых дронах неприятеля. Все они были сбиты в ночь на 1 октября. Больше всего БПЛА, по восемь единиц, перехватили над Ростовской и Белгородской областями.